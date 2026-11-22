PONTIANAK POST – Liverpool Women sukses menahan Chelsea Women dengan skor 0-0 dalam lanjutan Women's Super League (WSL) 2026/2027, Sabtu (21/11/2026).

Bermain di St Helens Stadium, Liverpool, tuan rumah tampil disiplin dan membuat pemuncak klasemen Chelsea kesulitan mencetak gol.

Kiper Liverpool, Khiara Keating, menjadi pemain paling menonjol. Ia mencatatkan tujuh penyelamatan, termasuk menggagalkan sejumlah peluang berbahaya Chelsea.

Advertisement Baca Juga: Pesta Gol Tottenham Hotspur Women Tak Terbendung! Leicester Dibuat Tak Berdaya dalam 90 Menit

Chelsea sebenarnya mendominasi permainan. Bahkan, pasukan Sonia Bompastor menguasai 83 persen bola pada awal babak kedua. Namun, pertahanan Liverpool yang dikawal Grace Fisk sulit ditembus.

Salah satu peluang terbaik Chelsea datang melalui Sjoeke Nusken pada menit ke-69. Namun, Keating kembali melakukan penyelamatan gemilang.

Advertisement Liverpool hampir mencuri kemenangan pada masa tambahan waktu. Beata Olsson mendapat peluang setelah menerima umpan Cornelia Kapocs, tetapi tembakannya melebar.

Pelatih Chelsea, Sonia Bompastor, mengakui timnya gagal memaksimalkan peluang.

"Ketika ingin menang, kami harus menemukan cara untuk mencetak gol. Kami kurang klinis dan kurang tajam di kotak penalti," kata Bompastor, dikutip dari Sky Sports.

Sebaliknya, pelatih Liverpool Gareth Taylor memuji kedisiplinan anak asuhnya.

"Para pemain menjalankan rencana permainan dengan sangat baik menghadapi lawan tangguh. Saya tidak bisa memberikan pujian yang cukup atas penampilan mereka," ujar Taylor.