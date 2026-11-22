PONTIANAK POST – London City Lionesses tampil menggila dengan membantai Crystal Palace Women 6-2 dalam lanjutan Women's Super League (WSL) 2026/2027 di CopperJax Community Stadium, Sabtu (21/11/2026).

Alexia Putellas dan Daniëlle van de Donk menjadi bintang kemenangan setelah masing-masing mencetak dua gol. Dua gol lainnya disumbangkan Alanna Kennedy dan Isobel Goodwin.

Mengutip laporan Sky Sports, London City membuka keunggulan melalui Van de Donk pada menit ke-14 setelah memanfaatkan umpan Isobel Goodwin.

Crystal Palace menyamakan kedudukan pada menit ke-24. Abbie Larkin melepaskan tendangan voli yang gagal dihentikan kiper Elene Lete. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum.



Memasuki babak kedua, London City meningkatkan tekanan. Putellas membawa tuan rumah unggul 2-1 pada menit ke-51.

Tiga menit berselang, Van de Donk mencetak gol keduanya sekaligus memperlebar keunggulan menjadi 3-1.

Advertisement Crystal Palace sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol spektakuler Annabel Blanchard pada menit ke-64.

Namun, London City kembali menjauh setelah Kennedy mencetak gol pada menit ke-73. Goodwin menambah keunggulan empat menit kemudian melalui sundulan.

Putellas menutup pesta gol tuan rumah pada menit ke-89. Skor akhir 6-2.

Pelatih London City, Eder Maestre, sebelumnya menegaskan pentingnya menghormati setiap lawan.

"Konsistensi berarti menghormati setiap lawan yang dihadapi," kata Maestre dikutip dari Her Football Hub.