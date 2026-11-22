PONTIANAK POST – AC Milan Women berhasil mengalahkan Sassuolo Women dengan skor 3-2 dalam lanjutan Serie A Women Athora 2026/2027 di PUMA House of Football, Sabtu (21/11/2026).

Kapten AC Milan, Christy Grimshaw, menjadi bintang pertandingan setelah mencetak dua gol. Satu gol lainnya disumbangkan Angelica Soffia.

Mengutip laporan resmi AC Milan, pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Lima gol tercipta hanya dalam 27 menit pertama.

Grimshaw membuka keunggulan tuan rumah pada menit kesembilan melalui tembakan kaki kanan.

Namun, Sassuolo langsung membalas dua menit kemudian lewat tendangan voli Lana Clelland.

Advertisement Grimshaw kembali membawa Milan unggul pada menit ke-15. Kali ini, sundulan pemain asal Skotlandia tersebut membentur mistar sebelum masuk ke gawang.



Milan memperbesar keunggulan menjadi 3-1 pada menit ke-24. Angelica Soffia sukses menyundul bola hasil sepak pojok ke dalam gawang Sassuolo.

Namun, Sassuolo kembali memperkecil ketertinggalan tiga menit kemudian. Sara Caiazzo mencetak gol setelah memanfaatkan bola muntah hasil penyelamatan kiper Milan, Estévez.

Memasuki babak kedua, Sassuolo berusaha mengejar ketertinggalan. Namun, pertahanan Milan mampu meredam tekanan hingga pertandingan berakhir.

Pelatih AC Milan, Suzanne Bakker, mengakui timnya tampil baik pada babak pertama, meski kehilangan konsentrasi ketika kebobolan.

"Kami bermain sangat baik pada babak pertama. Kami kebobolan dua gol pada dua momen ketika tidak cukup waspada," kata Bakker, dikutip dari situs resmi AC Milan.