PONTIANAK POST – Parma Women sukses menaklukkan Napoli Women dengan skor 2-0 dalam lanjutan pekan kedelapan Serie A Women Athora 2026/2027 di Centro Sportivo Il Noce, Noceto, Sabtu (21/11/2026).

Signe Christensen dan Gaia Distefano menjadi penentu kemenangan tuan rumah melalui gol pada menit ke-41 dan 51.

Mengutip laporan resmi Parma Calcio, pertandingan berlangsung cukup ketat pada awal babak pertama. Kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Advertisement Baca Juga: AC Milan Women Hajar Sassuolo 3-2, Christy Grimshaw Menggila dengan Dua Gol dalam Enam Menit

Pelatih Parma, Stefano Sottili, kemudian melakukan pergantian pemain pada menit ke-39. Christensen masuk menggantikan Hannah Healy.

Keputusan tersebut langsung membuahkan hasil. Hanya dua menit setelah masuk lapangan, penyerang asal Denmark itu mencetak gol pembuka melalui penyelesaian dari tengah kotak penalti setelah menerima umpan Iris Rabot.



Parma semakin percaya diri setelah turun minum. Pada menit ke-51, Gaia Distefano menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Advertisement Gol tersebut tercipta setelah Distefano berhasil merebut bola dari penguasaan pemain Napoli dan menuntaskan peluang satu lawan satu dengan kiper.

Napoli berusaha memperkecil ketertinggalan melalui sejumlah pergantian pemain. Namun, pertahanan Parma mampu menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Sottili memuji kerja sama dan semangat anak asuhnya.

"Kami menghadapi lawan yang memberikan sedikit ruang. Namun, para pemain sangat baik dalam saling membantu dan memberikan segalanya hingga akhir," ujar Sottili, dikutip dari situs resmi Parma.

Christensen juga mengaku bahagia setelah mencetak gol pertamanya bersama Parma.