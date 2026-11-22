PONTIANAK POST – Eintracht Frankfurt Women berhasil mengalahkan Hamburger SV Women dengan skor 2-0 dalam lanjutan pekan ke-11 Frauen-Bundesliga 2026/2027 di Stadion am Brentanobad, Sabtu (21/11/2026).

Kemenangan Frankfurt ditentukan dua gol pada penghujung pertandingan. Hayley Raso membuka keunggulan pada menit ke-81, sebelum gol bunuh diri Magou Doucouré memastikan kemenangan tuan rumah pada menit 90+6.

Mengutip laporan Sky Sports, pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Hamburg tampil berani dan mampu mengimbangi permainan Frankfurt pada babak pertama.

Advertisement Kiper Hamburg, Kinga Szemik, menjadi salah satu pemain paling sibuk. Ia beberapa kali menggagalkan peluang berbahaya tuan rumah, termasuk tembakan Noemi Ivelj dan Erëleta Memeti.



Frankfurt meningkatkan tekanan setelah turun minum. Namun, pertahanan Hamburg masih mampu bertahan hingga memasuki 10 menit terakhir.

Pelatih Frankfurt, Niko Arnautis, kemudian memasukkan Hayley Raso pada menit ke-75. Pergantian tersebut terbukti menentukan.

Enam menit setelah masuk, Raso menyambut sepak pojok Nina Lührßen dan mencetak gol pembuka melalui sundulan pada menit ke-81.

Advertisement Hamburg berusaha mengejar ketertinggalan. Namun, upaya mereka justru berujung petaka pada masa tambahan waktu.

Raso kembali terlibat dalam serangan balik Frankfurt. Umpannya ke dalam kotak penalti membuat Doucouré salah mengantisipasi bola hingga masuk ke gawang sendiri pada menit 90+6.

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Pelatih Hamburg, Rodolfo Cardoso, harus menerima kekalahan setelah timnya gagal mempertahankan konsentrasi hingga pertandingan berakhir.

Tambahan tiga poin membuat Frankfurt mengoleksi 23 poin dan bertahan di peringkat ketiga klasemen sementara. Sementara Hamburg berada di posisi ke-12 dengan sembilan poin.