PONTIANAK POST – FC Köln Women harus puas berbagi poin setelah ditahan SV Werder Bremen Women dengan skor 2-2 dalam lanjutan pekan ke-11 Frauen-Bundesliga 2026/2027 di Franz-Kremer-Stadion, Sabtu (21/11/2026).

Köln dua kali memimpin melalui Laura Vogt dan Lydia Andrade. Namun, Werder Bremen selalu mampu membalas lewat Luna Vanzeir dan Mei Shimada.

Hasil ini membuat Werder Bremen tetap berada di posisi kelima klasemen dengan 20 poin. Mereka unggul satu angka atas Köln yang menempati peringkat keenam.

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Kedua tim tampil cukup berimbang sejak awal pertandingan. Köln kemudian mendapat hadiah penalti pada menit ke-26 setelah kiper Werder, Mariella El Sherif, menjatuhkan Lydia Andrade di area terlarang.

Laura Vogt yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Tembakannya membawa Köln unggul 1-0 hingga turun minum.

Advertisement Werder meningkatkan tekanan setelah jeda. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-56 ketika Luna Vanzeir mencetak gol penyama kedudukan.

Pertandingan kembali memanas pada babak kedua. Köln berhasil merebut keunggulan pada menit ke-74 melalui Lydia Andrade.

Ia memanfaatkan situasi ketika El Sherif bergerak meninggalkan gawang untuk menghalau bola.

Keunggulan tuan rumah hanya bertahan empat menit. Pemain pengganti Mei Shimada menyambut umpan silang dengan sundulan pada menit ke-78 dan mengubah skor menjadi 2-2.

Kedua tim berusaha mencari gol kemenangan pada sisa pertandingan. Namun, tidak ada gol tambahan hingga peluit panjang dibunyikan.