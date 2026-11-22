PONTIANAK POST – Manchester City Women akan menjamu Tottenham Hotspur Women dalam lanjutan pekan ke-11 Women's Super League (WSL) 2026/2027 di Joie Stadium, Minggu (22/11/2026).

Manchester City mengincar kemenangan untuk kembali bersaing di papan atas, sedangkan Tottenham berusaha mencuri poin di kandang lawan.

City datang dengan modal positif setelah mengalahkan BK Häcken 2-0 dalam pertandingan Liga Champions Wanita, Rabu (18/11/2026).

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Lauren Hemp dan Khadija Shaw menjadi pencetak gol kemenangan tim asuhan Andrée Jeglertz tersebut.

Namun, City sebelumnya menelan kekalahan 0-1 dari Chelsea di kompetisi liga. Hasil itu membuat mereka bertekad bangkit saat menghadapi Tottenham.

Advertisement Tottenham juga membawa modal kemenangan besar. Tim asuhan Martin Ho tersebut menghajar Leicester City 7-0 dalam ajang Subway Players Cup pada pertengahan pekan.

Meski demikian, Spurs tidak datang dengan kekuatan penuh. Empat pemain dipastikan absen, yakni Olga Ahtinen, Alice Sombath, Clare Hunt, dan Maite Oroz.

Martin Ho memastikan tidak ada tambahan pemain yang mengalami cedera setelah pertandingan melawan Leicester. Namun, keempat pemain tersebut masih harus menjalani pemulihan.

Manchester City memiliki senjata berbahaya melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika itu telah mencetak 12 gol dalam 10 pertandingan liga musim ini dan memimpin daftar pencetak gol sementara.

Shaw juga memiliki catatan impresif ketika menghadapi Tottenham. Ia telah membobol gawang Spurs sebanyak 16 kali dalam 12 pertemuan.