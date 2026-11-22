PONTIANAK POST – Arsenal Women dikabarkan mempertimbangkan meminjamkan Géraldine Reuteler pada Januari. Padahal, gelandang timnas Swiss itu baru bergabung pada musim panas ini.

Menurut The Athletic, minimal dua klub Women's Super League (WSL) berminat memboyong pemain 27 tahun tersebut hingga akhir musim. Sejumlah klub lain di Inggris dan Eropa juga memantau situasinya.

Reuteler direkrut pada Juli dari Eintracht Frankfurt setelah delapan tahun berkarier di Jerman. Namun, ia kesulitan merebut tempat reguler di skuad asuhan Renée Slegers.

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Ia baru tampil empat kali di semua kompetisi, termasuk tiga laga WSL dengan total 66 menit. Pada Kamis (19/11), ia masuk di menit ke-79 saat Arsenal menjamu Lyon di Liga Champions Wanita. Ia disambut sorakan suporter.

Slegers menyinggung sulitnya menyesuaikan peran Reuteler dengan sistem tim.

Advertisement "Kami tidak memainkan sistem seperti yang mereka mainkan, jadi kami harus melihat kualitasnya dan apakah itu cocok dengan cara bermain kami," ujar Slegers, seperti dikutip dari Daily Cannon.

Di Frankfurt, Reuteler kerap beroperasi di sisi kanan lini tengah berbentuk berlian. Perannya di timnas Swiss juga berbeda dengan posisi yang tersedia di Arsenal.

"Dia pemain serbaguna dan saya rasa kami sudah mencoba segalanya untuk menempatkannya di posisi terbaik," kata Slegers, dikutip dari Arsenal.com.

Slegers menepis anggapan bahwa situasi ini mencerminkan buruknya perekrutan klub. Ia menegaskan ikut terlibat dalam prosesnya.

"Ada pemain yang lebih cepat beradaptasi, ada pula yang butuh waktu lebih lama," ujarnya.