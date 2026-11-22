PONTIANAK POST - Juventus menghadapi Venezia pada pekan ke-12 Liga Italia 2026/2027 di Allianz Stadium, Minggu, 22 November 2026 pukul 18.30 WIB, dengan target mengamankan tiga poin setelah gagal menang dalam pertandingan terakhir melawan Fiorentina.

Tim asuhan Luciano Spalletti membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di papan klasemen sekaligus menjaga peluang mendekati zona Liga Champions.

Sementara itu, Venezia datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Udinese 2-1 pada pertandingan sebelumnya, tetapi masih menghadapi persoalan konsistensi, terutama ketika bermain tandang.

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Juventus memasuki pertandingan ini dengan catatan performa yang belum stabil di Serie A. Dalam enam pertandingan liga terakhir, Bianconeri mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Hasil imbang 2-2 melawan Fiorentina sebelum jeda internasional menjadi pekerjaan rumah bagi Spalletti, terutama dalam menjaga keunggulan dan memperbaiki organisasi pertahanan.

Meski demikian, Juventus memiliki modal positif berupa kemenangan 2-0 atas Napoli di Allianz Stadium pada awal November.

Juventus juga masih kehilangan sejumlah pemain akibat cedera, termasuk Pierre Kalulu dan Nico Gonzalez.

Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli, serta Kamil Grabara juga disebut belum tersedia dalam laporan kondisi pemain tersebut.

Di kubu Venezia, kemenangan 2-1 atas Udinese menjadi suntikan moral penting dalam perjuangan menjauh dari zona degradasi.

Namun, catatan tandang menjadi persoalan serius bagi tim berjuluk I Lagunari tersebut. Venezia belum memperoleh poin dalam lima pertandingan tandang Serie A musim ini.