PONTIANAK POST - Bologna berpeluang memperpanjang tren kemenangan saat menjamu Udinese pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027 di Stadion Renato Dall'Ara, Minggu, 22 November 2026, ketika tim tamu datang dengan catatan hanya meraih satu poin dalam sembilan pertandingan terakhir.

Pertandingan dijadwalkan mulai pukul 15.00 waktu Italia atau 21.00 WIB. Rossoblù, julukan Bologna, sedang menikmati peningkatan performa sejak ditangani Raffaele Palladino, sedangkan Udinese masih berjuang keluar dari krisis setelah pergantian pelatih.

Perbedaan performa kedua tim menjadi salah satu faktor yang membuat Bologna lebih diunggulkan, meskipun rekor kandang mereka belum sepenuhnya meyakinkan.

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Bologna mencatat empat kemenangan beruntun di Serie A menjelang pertandingan ini. Performa tersebut meningkat sejak Palladino menggantikan Domenico Tedesco pada September 2026.

Salah satu hasil terbaik Bologna adalah kemenangan 4-2 atas AC Milan di San Siro, sebelum mengalahkan Parma 2-1 pada pertandingan terakhir.

Bologna kini menempati peringkat kesembilan dengan 17 poin dari 11 pertandingan.

Sebaliknya, Udinese berada di posisi buncit alias ke-20 dengan lima poin setelah hanya mengumpulkan satu poin dalam sembilan pertandingan terakhir.

Masalah pertahanan menjadi perhatian utama Udinese karena sudah kebobolan 25 gol dalam 11 pertandingan.

Udinese tidak pernah menang dalam lima pertemuan terakhir melawan Bologna dan gagal mencetak gol dalam tiga pertemuan terbaru.

Meski demikian, Bologna tidak boleh mengabaikan kelemahan di kandang karena baru mengumpulkan lima poin dari kemungkinan 15 poin di Stadion Renato Dall'Ara musim ini.