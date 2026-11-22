PONTIANAK POST - Sassuolo menghadapi Genoa pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027 di MAPEI Stadium – Città del Tricolore, Minggu, 22 November 2026, pukul 21.00 WIB, dengan Roberto D'Aversa mengawali tugasnya sebagai pelatih baru di tengah tekanan akibat lima kekalahan beruntun.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Sassuolo yang masih terpuruk di papan bawah, sementara Genoa datang dengan modal performa lebih baik dan ambisi melanjutkan dominasi atas lawannya.

Genoa berpeluang memanfaatkan rapuhnya pertahanan Sassuolo untuk memperpanjang rekor kemenangan dalam pertemuan kedua tim.

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Pergantian pelatih menjadi isu utama menjelang pertandingan ini setelah Sassuolo memutuskan mengakhiri kerja sama dengan Alberto Aquilani dan menunjuk D'Aversa pada 10 November 2026.

Sassuolo menempati peringkat ke-17 dengan delapan poin dari 11 pertandingan, sedangkan Genoa berada di posisi ke-13 dengan 13 poin.

Masalah terbesar Sassuolo terletak pada pertahanan yang sudah kebobolan 29 gol, termasuk 19 gol dalam lima kekalahan terakhir di kompetisi liga.

Sebaliknya, Genoa menunjukkan perkembangan positif di bawah Daniele De Rossi dengan mengumpulkan sembilan poin dari lima pertandingan terakhir sebelum menghadapi Sassuolo.

Genoa juga memiliki modal rekor pertemuan karena memenangkan empat pertandingan Serie A terakhir melawan Sassuolo, termasuk dua kemenangan di kandang lawan.

Namun, De Rossi tidak ingin anak asuhnya meremehkan Sassuolo yang sedang berusaha bangkit.

Dikutip Rai News dalam konferensi pers prapertandingan, De Rossi mengingatkan: