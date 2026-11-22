PONTIANAK POST - AC Milan menghadapi ancaman Frosinone yang sedang produktif mencetak gol ketika kedua tim bertemu pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027 di Stadion San Siro, Milan, Senin (23/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Rossoneri untuk mempertahankan momentum positif sekaligus memburu kemenangan ketiga secara beruntun di kompetisi domestik.

Namun, pelatih AC Milan Rúben Amorim mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan kekuatan tim tamu yang memiliki kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu.

Advertisement AC Milan Punya Modal Positif, Frosinone Tetap Berbahaya

AC Milan mulai menemukan konsistensi setelah mengumpulkan 12 poin dari lima pertandingan Serie A terakhir sebelum jeda internasional. Kemenangan 2-1 atas Genoa pada pertandingan sebelumnya menjadi tambahan kepercayaan diri bagi pasukan Amorim.

AC Milan juga memiliki catatan pertemuan yang menguntungkan karena belum pernah kalah dari Frosinone dalam enam pertemuan sebelumnya di Serie A.

Meski demikian, Frosinone bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim asuhan Massimiliano Alvini tersebut telah mengumpulkan enam kemenangan dari 11 pertandingan awal musim setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia.

Frosinone berada di posisi keenam dengan 20 poin, hanya terpaut empat angka dari AC Milan yang mengoleksi 24 poin di peringkat kelima.

Produktivitas lini serang menjadi salah satu kekuatan Frosinone setelah mencetak 24 gol dalam 11 pertandingan.

Mereka sebelumnya bermain imbang dalam pertandingan delapan gol melawan Atalanta, menang 5-1 atas Lecce, dan mengalahkan Torino 2-0.

Amorim Waspadai Kecepatan Frosinone

Dalam konferensi pers prapertandingan yang dipublikasikan melalui situs resmi AC Milan pada 21 November, Amorim menegaskan timnya siap menghadapi tantangan Frosinone.