PONTIANAK POST - Inter Milan menghadapi Atalanta BC pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027 dengan modal dominasi dalam pertemuan sebelumnya, sementara tuan rumah berusaha melanjutkan kebangkitan setelah mengalahkan Monza.

Pertandingan Atalanta vs Inter Milan berlangsung di New Balance Arena, Bergamo, Minggu, 22 November 2026, pukul 20.45 waktu Italia atau Senin (23/11/2026) pukul 02.45 WIB (live antv).

Inter yang ditangani Cristian Chivu berada di posisi ketiga klasemen dengan 28 poin dari 11 pertandingan, sedangkan Atalanta asuhan Maurizio Sarri menempati peringkat ke-11 dengan 14 poin.

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Inter datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Feyenoord di Liga Champions dan Como di Serie A. Kemenangan tersebut menjadi respons positif setelah kekalahan dalam Derby della Madonnina melawan AC Milan.

Sebaliknya, Atalanta baru mengakhiri periode empat pertandingan tanpa kemenangan di Serie A setelah menundukkan Monza 1-0 sebelum jeda internasional.

Gol Nikola Krstovic menjadi penentu kemenangan yang penting bagi tim asuhan Sarri.

Namun, persoalan pertahanan masih menjadi perhatian karena Atalanta telah kebobolan 20 gol dalam 11 pertandingan liga. Catatan tersebut memperlihatkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Sarri sebelum menghadapi lini serang Inter.

Menurut data Lega Serie A, Atalanta belum mengalahkan Inter dalam tujuh pertandingan kandang terakhir, dengan catatan dua kali imbang dan lima kekalahan.

Kemenangan kandang terakhir Atalanta atas Inter terjadi pada November 2018 dengan skor 4-1.

Inter bahkan memenangi empat kunjungan terakhir ke Bergamo dengan koleksi delapan gol dan hanya tiga kali kebobolan.