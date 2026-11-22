PONTIANAK POST - Isenmulang Kalteng FC menghadapi Borneo FC Samarinda pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Minggu (22/11/2026) pukul 15.30 WIB (live Indosiar), dengan ambisi memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri.

Pertandingan bertajuk Derbi Kalimantan ini menjadi momen penting bagi Isenmulang yang akhirnya kembali bermain di hadapan pendukungnya setelah sembilan pertandingan awal harus dijalani di luar Kalimantan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan.

Isenmulang Punya Modal Kemenangan

Advertisement Isenmulang datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 1-0 pada pertandingan sebelumnya.

Tim asuhan Mundari Karya tersebut menempati peringkat ke-16 dengan enam poin dari sembilan pertandingan.

Namun, persoalan efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah tuan rumah.

Advertisement Baca Juga: Prediksi Skor dan Lineup Atalanta vs Inter Milan di Serie A: Nerazzurri Punya Rekor Dominan

Mundari Karya mengakui kondisi pemain cukup baik, tetapi proses adaptasi dengan cuaca dan lapangan di Palangka Raya menjadi perhatian karena tim baru kembali sekitar tiga hari sebelum pertandingan.

"Kondisi pemain juga semuanya dalam keadaan siap," ujar Mundari Karya dalam konferensi pers prapertandingan yang dikutip ILeague.

Ia juga mengingatkan kualitas Borneo FC yang dinilainya sebagai salah satu tim terbaik di Indonesia.

Borneo FC Waspadai Kebugaran Pemain

Sementara itu, Borneo FC datang dengan bekal hasil imbang 1-1 melawan PSM Makassar.

Persoalan kebugaran menjadi perhatian Pesut Etam karena harus menjalani jadwal padat di kompetisi domestik serta turnamen Asia dan ASEAN.