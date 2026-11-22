PONTIANAK POST - Persib Bandung menjamu Bali United pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026) pukul 19.00 WIB (live Indosiar), dengan tantangan menjaga kebugaran setelah menjalani pertandingan di kompetisi Asia Tenggara.

Pertandingan ini menjadi kesempatan Bali United untuk mengakhiri catatan buruk sembilan pertemuan tanpa kemenangan melawan Maung Bandung sekaligus mempertahankan posisinya di papan atas.

Jadwal Padat Jadi Ujian Persib

Advertisement Persib memiliki modal kemenangan besar 6-0 atas Shan United dalam ASEAN Club Championship pada Kamis (19/11/2026).

Namun, jeda hanya tiga hari membuat pelatih Igor Tolic harus mempertimbangkan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran skuadnya.

Menurut ANTARA, Tolic memastikan hampir seluruh pemain siap diturunkan, kecuali Berginho yang kondisinya belum memungkinkan.

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"Semuanya baik-baik saja, kecuali Berginho, semua pemain lainnya sudah siap bermain," ujar Tolic dalam konferensi pers, Sabtu (21/11/2026).

Tolic juga mengingatkan anak asuhnya agar disiplin menjaga pertahanan menghadapi produktivitas Bali United. "Kami harus bertahan dengan baik dan tidak kebobolan," katanya.

Bali United Incar Kemenangan di Bandung

Bali United datang dengan modal produktivitas lini serang yang mengesankan setelah mencetak 26 gol dalam sembilan pertandingan liga.

Pelatih Johnny Jansen ingin memanfaatkan pertandingan ini untuk mengakhiri dominasi Persib dalam pertemuan kedua tim.

Jansen mengakui kualitas skuad Persib, tetapi tetap optimistis timnya mampu memberikan perlawanan.