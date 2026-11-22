PONTIANAK POST - Brighton & Hove Albion memburu kemenangan ketiga beruntun di Liga Inggris saat bertandang ke markas Hull City pada pekan ke-11 di MKM Stadium, Minggu, 22 November 2026, pukul 21.00 WIB.

Brighton datang dengan posisi kedua klasemen, sedangkan Hull berada di peringkat ke-14 setelah menjalani delapan pertandingan liga tanpa kemenangan.

Pertandingan ini menjadi ujian menarik karena Hull belum terkalahkan di kandang sepanjang musim 2026/2027, sementara Brighton sedang menunjukkan konsistensi permainan yang lebih baik.

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Brighton memenangi dua pertandingan liga terakhir dengan mengalahkan Manchester City 1-0 dan Brentford 2-0. Tim asuhan Fabian Hurzeler juga mencatat enam clean sheet dalam tujuh pertandingan terakhir Liga Inggris.

Sebaliknya, Hull belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan liga setelah mengawali musim dengan dua kemenangan atas Manchester United dan Coventry City.

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Meski demikian, kekuatan Hull di kandang tidak bisa diabaikan karena mereka mampu memberikan perlawanan ketat kepada sejumlah lawan, termasuk Arsenal yang hanya menang 1-0.

Brighton juga perlu mewaspadai kemampuan tuan rumah memanfaatkan serangan balik dan situasi bola mati.

Pelatih Brighton, Fabian Hurzeler, melalui pernyataan di situs resmi klub, mengakui Hull memiliki organisasi permainan yang bagus.

"Mereka sangat terstruktur. Arsenal juga kesulitan menghadapi mereka. Karena itu, kami harus sabar karena Hull sangat bagus dalam transisi," kata Hurzeler.

Dari kubu tuan rumah, pelatih Sergej Jakirovic menyebut timnya sudah memahami bahwa mereka mampu bersaing di Liga Inggris.