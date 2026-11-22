PONTIANAK POST - Prediksi Liverpool vs Manchester United di Liga Inggris mengarah pada kemenangan tuan rumah, tetapi debut Mauricio Pochettino sebagai pelatih baru Setan Merah berpotensi membuat pertandingan di Anfield, Minggu (22/11/2026), berlangsung lebih sulit diprediksi.

Pertandingan pekan ke-11 Liga Inggris 2026/2027 tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 23.30 WIB di Stadion Anfield, Liverpool.

Sorotan utama tertuju pada Pochettino yang akan menjalani pertandingan pertamanya bersama Manchester United setelah menggantikan Michael Carrick yang dipecat akibat buruknya performa tim.

Advertisement Manchester United hanya mengoleksi delapan poin dari 10 pertandingan dan berada di peringkat ke-19 klasemen, sedangkan Liverpool mengumpulkan 18 poin dan menempati posisi kelima.

Debut Pochettino Jadi Ujian Berat

Pochettino datang ketika Manchester United sedang mengalami krisis hasil pertandingan.

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Setan Merah belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir Liga Inggris, dengan catatan lima kali imbang dan tiga kekalahan.

Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pelatih asal Argentina itu, terlebih pertandingan pertamanya langsung menghadapi Liverpool di kandang lawan.

Dalam konferensi pers pertamanya yang dipublikasikan melalui situs resmi Manchester United, Pochettino mengakui persiapan tim berlangsung dalam waktu singkat.

"Ini merupakan perlombaan untuk mencapai kondisi siap bersaing menghadapi Liverpool, dan sekarang fokus kami 100 persen pada pertandingan hari Minggu," kata Pochettino.

Dia juga menegaskan ingin membangun sesuatu dari awal dengan filosofi dan pendekatan kerjanya sendiri.