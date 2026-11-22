PONTIANAK POST - Barcelona menghadapi Villarreal dengan persoalan kebugaran sejumlah pemain belakang saat kedua tim bertemu pada pekan ke-13 La Liga 2026/2027 di Spotify Camp Nou, Minggu, 22 November 2026, pukul 20.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Barcelona memperkokoh posisi di puncak klasemen sekaligus memperpanjang tren kemenangan setelah jeda internasional.

Namun, pelatih Barcelona Hansi Flick harus mengatur komposisi pertahanan menyusul cedera Andreas Christensen serta kondisi Pau Cubarsi yang belum sepenuhnya pulih.

Advertisement Barcelona masih kehilangan Roony Bardghji, Xavi Espart, dan Rodri akibat cedera, sedangkan Jules Kounde, Cubarsi, serta Dani Olmo sempat masuk daftar pemain yang diragukan tampil.

Di sisi lain, klub berjuluk Kapal Selam Kuning ini datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Getafe 2-0 sebelum jeda internasional.

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Barcelona berada di puncak klasemen dengan koleksi 33 poin dari 12 pertandingan, hasil 11 kemenangan dan satu kekalahan.

Catatan produktivitas mereka juga mengesankan dengan 48 gol dan hanya 13 kali kebobolan.

Barcelona memasuki jeda internasional setelah mengalahkan Atletico Madrid 2-1. Kemenangan tersebut memperpanjang momentum positif tim asuhan Flick yang sebelumnya sempat mengalami dua kekalahan beruntun dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Barcelona kini membidik kemenangan ke-12 di La Liga musim ini sekaligus mempertahankan jarak tiga poin dari Real Madrid.

Sementara itu, Villarreal menempati peringkat kesembilan dengan 15 poin dari 12 pertandingan, setelah mengemas empat kemenangan, tiga hasil imbang, dan lima kekalahan.