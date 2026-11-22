PONTIANAK POST - Real Sociedad menghadapi ujian dari Racing de Santander dalam lanjutan pekan ke-13 La Liga 2026/2027 di Campos de Sport de El Sardinero, Minggu, 22 November 2026, pukul 22.15 WIB, dengan perhatian utama tertuju pada ketajaman penyerang tuan rumah, Yassir Zabiri.

Pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, secara khusus mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan kekuatan ofensif Racing yang sedang berusaha mempertahankan momentum positif.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Sociedad untuk melanjutkan persaingan di papan atas, sedangkan Racing ingin memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk memperbaiki posisi klasemen.

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Berdasarkan laporan Sports Mole, Racing menempati peringkat ke-12 dengan 14 poin dari 12 pertandingan, sedangkan Real Sociedad berada di posisi kelima dengan koleksi 22 poin.

Racing datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Malaga 2-1 sebelum jeda internasional dan mencatatkan tiga kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

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Keunggulan bermain di kandang juga menjadi modal penting karena Racing mengumpulkan 11 poin dari enam pertandingan di El Sardinero.

Namun, Racing harus kehilangan Álvaro Mantilla, Andrés Martín, dan Maguette Gueye akibat cedera, sementara kondisi Aarón Martín masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Real Sociedad memiliki catatan lebih meyakinkan dengan lima kemenangan dalam enam pertandingan terakhir La Liga, termasuk kemenangan 1-0 atas Rayo Vallecano pada pertandingan sebelumnya.

Meski demikian, Sociedad juga menghadapi persoalan kebugaran pemain, terutama Ander Barrenetxea yang mengalami cedera hamstring dan Álvaro Odriozola yang masih menjalani pemulihan cedera.

Pernyataan Pelatih Jelang Pertandingan

Pelatih Racing, José Alberto López, menegaskan timnya ingin mempertahankan mentalitas menyerang ketika kembali bermain di hadapan pendukung sendiri.