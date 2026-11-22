PONTIANAK POST - Malaga menghadapi tekanan besar saat bertandang ke markas Osasuna pada pekan ke-13 La Liga 2026/2027 di Stadion El Sadar, Senin (23/11/2026), karena belum meraih satu pun kemenangan dari 12 pertandingan pertama musim ini.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Osasuna untuk memanfaatkan kondisi lawan sekaligus memperbaiki posisi mereka di klasemen, sedangkan Malaga membutuhkan kemenangan pertama untuk keluar dari keterpurukan.

Tekanan Malaga dan catatan performa kedua tim

Advertisement Berdasarkan data klasemen resmi La Liga, Osasuna menempati peringkat ke-16 dengan 12 poin dari tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan enam kekalahan.

Sementara itu, Los Boquerones (Ikan Teri) berada di dasar klasemen alias posisi ke-20 dengan lima poin setelah mencatat lima hasil imbang dan tujuh kekalahan.

Malaga juga sudah kebobolan 23 gol dan baru mencetak sembilan gol dalam 12 pertandingan, memperlihatkan persoalan di lini pertahanan maupun serangan.

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Osasuna juga belum menunjukkan konsistensi karena hanya meraih satu hasil imbang dalam dua pertandingan terakhir sebelum jeda internasional.

Meski demikian, catatan pertemuan memberikan keuntungan psikologis bagi tuan rumah karena Malaga tidak pernah menang dalam empat pertemuan terakhir melawan Osasuna.

Pernyataan pelatih menjelang pertandingan

Pelatih Osasuna, Jagoba Arrasate, menegaskan pentingnya pertandingan ini untuk perkembangan timnya.

Dikutip dari situs resmi Osasuna, Arrasate menyebut pertandingan tersebut sangat penting, meskipun hasilnya tidak akan langsung menentukan keberhasilan tim sepanjang musim.

"Kami sangat ingin kembali berkompetisi. Kami memiliki dua pekan untuk berlatih dan meningkatkan permainan. Sekarang yang terpenting adalah menerapkannya di lapangan, bermain bagus di hadapan pendukung sendiri, dan meraih kemenangan," ujar Arrasate (21/11).