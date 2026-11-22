PONTIANAK POST - Atletico Madrid memburu kemenangan saat menghadapi Getafe pada pekan ke-13 La Liga 2026/2027 di Stadion Coliseum, Senin, 23 November 2026, pukul 03.00 WIB, setelah menelan dua kekalahan beruntun di Liga Champions dan kompetisi domestik.

Pertandingan ini menjadi ujian bagi Atletico setelah kalah 0-2 dari Bayern Munchen di Liga Champions dan 1-2 dari Barcelona di La Liga.

Tim asuhan Diego Simeone tersebut membutuhkan tiga poin untuk menjaga persaingan di papan atas, sementara Getafe berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri.

Advertisement Berdasarkan data klasemen sebelum pertandingan, Atletico menempati peringkat ketiga dengan 28 poin dari 12 pertandingan, sedangkan Getafe berada di posisi ke-15 dengan 12 poin.

Atletico Madrid Diburu Kemenangan

Atletico memiliki catatan tandang yang cukup meyakinkan dengan mengoleksi 15 poin dari enam pertandingan tandang La Liga musim ini.

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Sebaliknya, Getafe baru mengumpulkan tiga kemenangan, tiga hasil imbang, dan enam kekalahan dari 12 pertandingan.

Persoalan utama tuan rumah berada di sektor penyerangan karena baru mencetak delapan gol, salah satu catatan terendah di kompetisi kasta tertinggi Spanyol tersebut.

Meski demikian, Getafe belum terkalahkan dalam enam pertandingan kandang La Liga musim ini dengan catatan tiga kemenangan dan tiga hasil imbang.

Atletico memenangi lima dari enam pertemuan terakhir melawan Getafe, meskipun tuan rumah pernah mengalahkan rival sekotanya tersebut dengan skor 2-1 pada Maret 2025.

Pernyataan Pelatih Kedua Tim

Pelatih Getafe, Jose Bordalas, menyadari Atletico merupakan lawan dengan kualitas pemain dan kedalaman skuad yang lebih baik.