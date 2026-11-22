PONTIANAK POST - Werder Bremen berpeluang mempertahankan dominasi kandang saat menjamu Hamburger SV dalam Nordderby pekan ke-10 Bundesliga 2026/2027 di Weserstadion, Minggu (22/11/2026) pukul 23.30 WIB.

Pertandingan dua rival sepak bola Jerman utara ini menjadi ujian bagi Bremen yang sedang memburu tiket kompetisi Eropa, sedangkan Hamburg membutuhkan poin untuk menjauh dari persaingan papan bawah.

Bremen Andalkan Ketajaman Füllkrug

Advertisement Werder Bremen menempati peringkat keenam dengan 15 poin setelah sembilan pertandingan, sedangkan Hamburger SV berada di posisi ke-11 dengan 12 poin.

Bremen mengakhiri pertandingan terakhir sebelum jeda internasional dengan kekalahan 0-1 dari VfB Stuttgart pada 7 November 2026.

Meski demikian, performa kandang menjadi modal penting bagi tim asuhan Daniel Thioune yang belum terkalahkan di Weserstadion musim ini.

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Penyerang Niclas Füllkrug menjadi salah satu pemain yang paling diperhatikan karena telah mencetak sembilan gol Bundesliga, termasuk enam gol melalui situasi bola mati.

Sementara itu, Hamburg datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Borussia Mönchengladbach 3-1 sebelum bermain imbang 1-1 melawan Hajduk Split dalam pertandingan persahabatan.

Namun, catatan empat kekalahan dari lima pertandingan tandang Bundesliga musim ini menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan Merlin Polzin.

Masalah Cedera Kedua Tim

Bremen masih kehilangan Keke Topp dan Salim Musah karena cedera jangka panjang.

Marco Grüll juga diragukan tampil akibat masalah betis, sedangkan Jens Stage dan Skelly Alvero mengalami cedera paha dan betis.