PONTIANAK POST – Pelatih Arsenal Women, Renee Slegers, mengakui bertanggung jawab atas hasil mengecewakan timnya setelah kembali ditahan imbang West Ham United tanpa gol dalam lanjutan Women's Super League (WSL), Minggu (22/11/2026).

Hasil 0-0 di Emirates Stadium tersebut memperpanjang catatan buruk Arsenal menjadi enam hasil imbang dari enam pertandingan kandang WSL musim ini.

Advertisement Situasi itu membuat tekanan terhadap Slegers semakin besar. Arsenal sebenarnya mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 67 persen dan melepaskan 22 tembakan. Namun, mereka kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Peluang terbaik Arsenal hadir melalui pemain pengganti Kyra Cooney-Cross. Sayangnya, tembakannya hanya membentur tiang gawang setelah mengalami perubahan arah akibat defleksi.

Advertisement Kegagalan mencetak gol membuat pendukung Arsenal meluapkan kekecewaan. Suara siulan dan cemoohan terdengar ketika pertandingan berakhir.

Hasil ini membuat Arsenal mengoleksi 15 poin dari 11 pertandingan dan tertahan di peringkat keenam klasemen WSL.

Slegers tidak berusaha menghindari tanggung jawab atas hasil buruk tersebut. Ia mengakui performa Arsenal, terutama ketika memasuki sepertiga akhir lapangan, belum memenuhi standar klub.

"Saya mencintai klub ini dan sangat bersemangat terhadap kelompok pemain ini. Kami sedang melewati masa yang sangat sulit. Saya mengambil tanggung jawab karena hasil yang diraih belum cukup baik," kata Slegers, dikutip dari Hayters.

Ia juga memahami kekecewaan para pendukung yang mengharapkan permainan lebih atraktif.