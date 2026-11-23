PONTIANAK POST - Tottenham Hotspur Women membuat kejutan besar setelah menaklukkan Manchester City Women dengan skor 3-1 dalam lanjutan Women's Super League (WSL), Minggu (22/11/2026).

Pelatih Martin Ho menyebut kemenangan di Joie Stadium tersebut sebagai salah satu penampilan terbaik timnya musim ini.

Manchester City sebenarnya membuka keunggulan lebih dahulu melalui Khadija Shaw pada menit ke-10.

Penyerang tersebut memanfaatkan umpan Jade Rose untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Namun, Tottenham tidak menyerah. Cathinka Tandberg menyamakan kedudukan pada menit ke-40 setelah menerima umpan Kirsty Hanson.

Advertisement Memasuki babak kedua, Tottenham semakin berani menyerang. Matilda Vinberg membawa tim tamu berbalik unggul pada menit ke-74 melalui umpan Drew Spence.

Lima menit kemudian, Vinberg kembali menjadi aktor penting. Kali ini, ia memberikan assist kepada Jess Naz yang mencetak gol ketiga Tottenham pada menit ke-79.

Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir.

Pelatih Tottenham, Martin Ho, tidak menyembunyikan kebanggaannya terhadap penampilan para pemain. Ia menilai timnya tampil solid dalam bertahan maupun menyerang.

"Saya pikir para pemain tampil sangat baik. Ini mungkin salah satu penampilan terbaik kami sepanjang musim, baik dalam fase menyerang maupun bertahan," ujar Ho kepada SPURSPLAY.