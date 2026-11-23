PONTIANAK POST – Manchester United Women mencatat kemenangan dramatis setelah menaklukkan Birmingham City Women dengan skor 2-1 dalam lanjutan Women's Super League (WSL), Minggu (22/11/2026).

Sempat tertinggal sejak awal pertandingan, MU membalikkan keadaan lewat gol Elisabeth Terland dan Simi Awujo pada babak kedua.

Kemenangan di St Andrew's Stadium tersebut memperpanjang catatan tak terkalahkan Manchester United menjadi 14 pertandingan di seluruh kompetisi.

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Birmingham City langsung mengejutkan tim tamu melalui gol Lee Geum-min pada menit keempat.

Gol berawal dari serangan yang dibangun Océane Hurtré. Umpannya mengarah kepada Lee di dalam kotak penalti.

Advertisement Setelah percobaan pertamanya diblok, pemain asal Korea Selatan itu berhasil menyambar bola muntah dan membawa Birmingham unggul 1-0.

Manchester United berusaha merespons dengan meningkatkan tekanan. Elisabeth Terland beberapa kali memperoleh peluang, termasuk tembakannya yang membentur mistar pada menit ke-29.

Namun, penjaga gawang Birmingham, Lucy Thomas, tampil solid untuk menggagalkan sejumlah peluang MU. Hingga turun minum, keunggulan 1-0 tuan rumah tetap bertahan.

Manchester United meningkatkan intensitas serangan selepas jeda. Pelatih Eva Olid memasukkan Anna Sandberg untuk menggantikan Celin Bizet pada awal babak kedua.

Pergantian tersebut berbuah penting. Pada menit ke-80, Sandberg mengirimkan umpan dari sisi kiri yang diselesaikan Terland untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.