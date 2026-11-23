PONTIANAK POST – Aston Villa Women harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Charlton Athletic Women dalam lanjutan Women's Super League (WSL), Minggu (22/11/2026).

Bertanding di The Valley, Charlton sempat unggul melalui penalti Keira Flannery pada menit ke-17.

Namun, Aston Villa menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol spektakuler Lucy Parker pada menit ke-71.

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Hasil ini membuat Aston Villa tetap berada di posisi kedelapan klasemen WSL menjelang jeda internasional.

Charlton mendapatkan peluang emas setelah penjaga gawang Aston Villa, Akane Okuma, melakukan pelanggaran terhadap Cassandra Korhonen di kotak penalti.

Advertisement Keira Flannery yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya pada menit ke-17. Tendangannya mengarah ke sudut kiri bawah gawang dan membawa Charlton unggul 1-0.

Aston Villa berusaha membalas sebelum turun minum. Pelatih sementara Brian Sørensen melakukan pergantian pemain pada menit ke-37 dengan memasukkan Rachel Maltby untuk menggantikan Justine Kielland.

Villa meningkatkan tekanan melalui sejumlah peluang, tetapi pertahanan Charlton mampu mempertahankan keunggulan hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Aston Villa terus meningkatkan intensitas serangan. Sørensen kembali melakukan perubahan dengan memasukkan Lily Murphy untuk menggantikan Anna Patten.

Tekanan tim tamu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-71. Lucy Parker menguasai bola di luar kotak penalti sebelum melepaskan tendangan kaki kanan keras yang meluncur ke bagian atas gawang.