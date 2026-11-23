PONTIANAK POST – Brighton & Hove Albion Women sukses mencuri tiga poin setelah mengalahkan Everton Women dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan Women's Super League (WSL), Minggu (22/11/2026).

Gol tunggal kemenangan Brighton tercipta pada menit keenam melalui gol bunuh diri Maz Pacheco.

Kesalahan komunikasi di lini belakang Everton membuat bola bergulir masuk ke gawang sendiri tanpa mampu diantisipasi Courtney Brosnan.

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Pertandingan yang berlangsung di Goodison Park itu menjadi kemenangan kedua Brighton dengan skor 1-0 dalam kurun empat hari.

Hasil tersebut juga mengangkat posisi The Seagulls ke peringkat ketujuh klasemen WSL.

Advertisement Brighton langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Tekanan mereka memaksa lini belakang Everton melakukan kesalahan pada menit keenam.

Pacheco bermaksud mengirimkan bola kembali kepada Rion Ishikawa. Namun, Ishikawa membiarkan bola bergulir karena mengira Brosnan berada di posisi untuk menerimanya.

Brosnan ternyata sudah bergeser dan tidak siap mengamankan umpan tersebut. Bola akhirnya meluncur ke gawang Everton yang kosong dan membawa Brighton unggul 1-0.

Everton berusaha segera membalas. Namun, penjaga gawang Brighton, Chiamaka Nnadozie, mampu mengamankan sejumlah ancaman dari Noémie Mouchon dan Yuka Momiki.

Everton tampil lebih agresif setelah jeda. Ornella Vignola sempat melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, tetapi bola melenceng tipis dari sasaran.