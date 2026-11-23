PONTIANAK POST– Real Madrid Women tampil perkasa setelah menghancurkan Granada Women dengan skor 5-1 dalam lanjutan Liga F Spanyol, Minggu (22/11/2026).

Lotte Keukelaar menjadi bintang kemenangan Los Blancos lewat dua gol dan satu assist.

Bertanding di Ciudad Deportiva del Granada CF, Real Madrid sempat dikejutkan gol tuan rumah sebelum akhirnya membalikkan keadaan dan mencetak lima gol.

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Granada membuka keunggulan melalui sundulan Raquel Gil pada menit ke-34. Gol tersebut membuat tuan rumah unggul 1-0.

Namun, Real Madrid tidak membutuhkan waktu lama untuk merespons. Keukelaar menyamakan kedudukan pada menit ke-45 melalui penyelesaian apik.

Menjelang turun minum, Signe Bruun membawa Madrid berbalik unggul 2-1 melalui sundulan pada menit 45+6.

Advertisement Memasuki babak kedua, Keukelaar kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-46. Arianna Caruso kemudian memperbesar keunggulan menjadi 4-1 pada menit ke-49.

Athenea del Castillo menutup pesta gol Real Madrid melalui gol pada menit ke-72.



Sebelum pertandingan, pelatih Granada Adrián Martín mengakui kekuatan lawannya.

"Kami tahu kekuatan mereka. Yang paling utama adalah kualitas individu mereka yang luar biasa," ujar Martín seperti dikutip dari Granada Hoy.

Ia juga meminta anak asuhnya tampil maksimal dan memperbaiki kesalahan yang merugikan tim.

Sementara itu, pelatih Real Madrid Pau Quesada sebelumnya menegaskan timnya harus menghormati Granada dan menunjukkan permainan terbaik untuk mendapatkan tiga poin.