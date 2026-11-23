PONTIANAK POST - Barcelona Women menunjukkan dominasi luar biasa saat menjamu Athletic Club Women dalam lanjutan Liga F Spanyol. Blaugrana menang telak 6-0 di Estadi Johan Cruyff, Minggu (22/11/2026).

Caroline Graham Hansen menjadi bintang pertandingan setelah mencetak dua gol pada babak kedua.

Kemenangan ini sekaligus mengembalikan Barcelona ke jalur kemenangan setelah sebelumnya bermain imbang dalam dua pertandingan beruntun.

Barcelona membuka keunggulan melalui Aïcha Cámara pada menit ke-27. Gol tersebut lahir setelah dia menyambar bola muntah dari situasi sepak pojok.

Menjelang turun minum, Elene Gurtubay justru mencetak gol bunuh diri pada menit 45+1. Barcelona pun unggul 2-0.

Advertisement Dominasi tuan rumah semakin terlihat setelah jeda. Graham Hansen mencetak gol ketiga pada menit ke-49 melalui kerja sama apik dengan Clàudia Pina.

Pemain asal Norwegia tersebut kembali membobol gawang Athletic pada menit ke-56. Kali ini, dia melepaskan tembakan keras setelah melewati pemain bertahan lawan.

Ewa Pajor memperbesar keunggulan menjadi 5-0 pada menit ke-78. Mayssa Baha kemudian melengkapi kemenangan Barcelona lewat gol pada menit ke-90.

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Sebelum pertandingan, pelatih Barcelona Pere Romeu mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan Athletic Club.

"Mereka mampu menguasai bola, memiliki pemain dengan kondisi fisik bagus, bisa melakukan serangan balik, dan tahu bagaimana bertahan," ujar Romeu, dikutip dari Mundo Deportivo.

Pelatih Athletic Club Víctor Martín tercatat memberikan evaluasi setelah pertandingan melalui kanal resmi Athletic TV.