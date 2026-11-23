PONTIANAK POST – AS Roma Women melanjutkan tren kemenangan setelah menaklukkan Como Women dengan skor 2-0 dalam lanjutan pekan kedelapan Serie A Women Italia, Minggu (22/11/2026).

Bertanding di Stadion Mino Favini, Meda, Roma mencetak dua gol melalui Frederikke Thøgersen pada menit ke-30 dan Alice Corelli Pilgrim pada menit ke-83.

Kemenangan ini semakin memperkokoh posisi Roma di puncak klasemen dengan koleksi 24 poin dari delapan pertandingan.

Mereka juga mempertahankan rekor sempurna dengan delapan kemenangan beruntun di kompetisi domestik.



Roma langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Peluang pertama hadir melalui tendangan bebas Manuela Giugliano, tetapi masih mampu diamankan penjaga gawang Como, Babb.

Tuan rumah sempat memberikan perlawanan. Namun, Roma justru berhasil membuka keunggulan pada menit ke-30.

Advertisement Thøgersen mengontrol bola menggunakan dada sebelum melepaskan tembakan keras yang bersarang di bawah mistar gawang.

Memasuki babak kedua, pertandingan semakin menegangkan setelah kiper Roma, Rachele Baldi, menerima kartu merah langsung pada menit ke-61.

Keputusan tersebut diambil setelah wasit meninjau tayangan ulang melalui Football Video Support (FVS) menyusul pelanggaran terhadap pemain Como, Amalie Vangsgaard Nielsen.

Meski bermain dengan 10 pemain, Roma tetap mampu mempertahankan keunggulan.

Pemain pengganti Alice Corelli Pilgrim kemudian memastikan kemenangan 2-0 pada menit ke-83. Dia berhasil menaklukkan Babb melalui tendangan cungkil ketika berhadapan satu lawan satu.



Pelatih Roma, Gianpiero Piovani, mengaku puas dengan perjuangan anak asuhnya.