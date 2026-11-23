PONTIANAK POST – Inter Milan Women kembali ke jalur kemenangan setelah membantai Ternana Women dengan skor 4-0 dalam lanjutan pekan kedelapan Serie A Women Italia, Minggu (22/11/2026).

Bertanding di Stadion Gubbiotti, Narni, Inter tampil dominan sejak menit pertama. Empat gol kemenangan Nerazzurri dicetak oleh Masa Tomašević, Michela Cambiaghi, Benedetta Glionna, dan Brittany Raphino.

Hasil ini membuat Inter mengoleksi 19 poin dan bertahan di peringkat kedua klasemen sementara. Mereka terpaut lima poin dari AS Roma yang memimpin dengan 24 poin.

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Inter langsung menekan pertahanan tuan rumah. Masa Tomašević membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui tendangan voli setelah menerima bola di dalam kotak penalti.

Michela Cambiaghi menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-43. Dia memaksimalkan umpan terobosan Tomašević dan menaklukkan penjaga gawang Gloria Ciccioli.

Dominasi Inter berlanjut selepas jeda. Benedetta Glionna mencetak gol ketiga pada menit ke-49 setelah memanfaatkan serangan balik cepat yang dibangun bersama Haley Bugeja.

Advertisement Ternana berusaha memperkecil ketertinggalan, tetapi sejumlah peluang berhasil digagalkan kiper Inter, Cecilía Rúnarsdóttir.

Brittany Raphino akhirnya menutup pesta gol Inter pada menit 90+3 melalui penyelesaian jarak dekat.



Kemenangan ini menjadi respons penting bagi Inter setelah sebelumnya mengalami dua kekalahan beruntun.

Pelatih David Sassarini berhasil membawa timnya kembali menunjukkan permainan agresif dan efektif.

Inter bahkan mencatatkan pencapaian terbaik sepanjang sejarah klub dengan koleksi 19 poin setelah delapan pertandingan Serie A.