Monza asuhan Ivan Juric berada di peringkat ke-18 dengan tujuh poin, sedangkan Fiorentina yang ditangani Paolo Vanoli menempati posisi ke-15 dengan sembilan poin.

Advertisement Sorotan utama tertuju pada performa Monza yang menelan empat kekalahan beruntun, sementara Fiorentina mulai menunjukkan perbaikan setelah melewati tiga pertandingan tanpa kekalahan.

Monza Tertekan, Gustavo Varela Jadi Tumpuan

Monza memiliki persoalan serius di lini pertahanan setelah kebobolan dalam beberapa pertandingan terakhir. Kekalahan 0-1 dari Atalanta pada pertandingan sebelumnya juga memperlihatkan kesulitan Monza mempertahankan konsistensi permainan.

Advertisement Meski demikian, Gustavo Varela tetap menjadi ancaman utama bagi pertahanan Fiorentina setelah mencetak sembilan gol dalam 10 penampilan Serie A musim ini. Kontribusi Varela mencapai lebih dari separuh total 17 gol Monza di liga.

Pelatih Ivan Juric menilai perkembangan Varela masih sangat menjanjikan dan membela penampilan sang penyerang ketika menghadapi Atalanta.

"Saya melihat ruang perkembangannya sangat besar, bahkan mengesankan," ujar Juric dalam konferensi pers prapertandingan, sebagaimana dikutip SOS Fanta pada 22 November 2026.

Juric juga mengakui Fiorentina memiliki kualitas pemain yang bagus sehingga Monza harus tampil berani dan nyaris sempurna.

Fiorentina Mulai Bangkit, Vanoli Waspadai Kekuatan Monza

Fiorentina datang dengan modal lebih baik setelah mengumpulkan lima poin dari tiga pertandingan terakhir, termasuk kemenangan tandang atas Sassuolo dan dua hasil imbang 2-2 melawan Atalanta serta Juventus.

Namun, persoalan pertahanan masih menjadi pekerjaan rumah karena Fiorentina belum mencatatkan nirbobol di Serie A musim ini.

Pelatih Paolo Vanoli menilai Monza merupakan tim terorganisasi dengan karakter permainan vertikal dan tekanan satu lawan satu.

"Mereka merupakan tim yang terorganisasi dengan baik dan memiliki pelatih yang sangat bagus," kata Vanoli dalam konferensi pers prapertandingan, dikutip Fantacalcio pada 21 November 2026.

Vanoli juga mengingatkan anak asuhnya agar mempercepat aliran bola dan tidak terlalu lama menguasai permainan.