PONTIANAK POST - Brentford kehilangan penyerang andalannya Igor Thiago akibat skorsing saat menjamu Everton pada pekan ke-11 Liga Inggris 2026/2027 di Gtech Community Stadium, Selasa, 24 November 2026 pukul 03.00 WIB..

Absennya Thiago menjadi persoalan bagi pelatih Keith Andrews karena striker asal Brasil tersebut sebelumnya mencetak lima gol dalam dua pertemuan melawan Everton musim lalu.

Everton datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih tiga kemenangan beruntun di seluruh kompetisi, sedangkan Brentford berusaha bangkit setelah kalah 0-2 dari Brighton.

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Andrews kemungkinan memberikan kesempatan kepada Callum Wilson untuk menggantikan posisi Igor Thiago sebagai penyerang tengah.

Brentford juga menghadapi persoalan di lini belakang setelah Aaron Hickey dan Nathan Collins mengalami cedera ketika membela tim nasional masing-masing.

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Keduanya dipastikan absen selama beberapa pekan, sementara Fábio Carvalho berpeluang kembali masuk skuad setelah pulih dari cedera.

Andrews mengakui Everton memiliki organisasi permainan yang kuat dan sejumlah pemain berkualitas.

"Mereka memiliki pemain-pemain bagus, sedang bermain sangat baik, mempunyai pola permainan yang jelas, terorganisasi dengan baik, serta memiliki semangat dan pengalaman," ujar Andrews dalam konferensi pers 20 November 2026, dikutip dari situs resmi Brentford.

Pelatih Brentford itu juga menyoroti perkembangan Thierno Barry yang menjadi ancaman utama Everton. Menurut Andrews, Barry sedang berada dalam kepercayaan diri dan ritme permainan yang sangat baik.

Everton Punya Modal Tiga Kemenangan Beruntun

David Moyes membawa Everton ke London dengan modal tiga kemenangan berturut-turut di seluruh kompetisi.