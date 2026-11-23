PONTIANAK POST - Levante dan Elche bertemu dalam duel langsung perebutan zona aman pada pekan ke-13 La Liga 2026/2027 di Stadion Ciutat de València, Selasa, 24 November 2026 pukul 03.00 WIB.

Elche membutuhkan kemenangan untuk membuka peluang keluar dari zona degradasi, sedangkan Levante berusaha mempertahankan posisinya agar tidak semakin terpuruk di papan bawah.

Berdasarkan klasemen menjelang pertandingan, Levante menempati peringkat ke-18 dengan 11 poin, sementara Elche berada di posisi ke-19 dengan 10 poin.

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Isu utama pertandingan ini adalah perbedaan performa kedua tim ketika bermain di kandang dan tandang.

Levante memang memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi Los Franjiverdes, julukan Elche, justru memperlihatkan catatan tandang yang cukup menjanjikan.

Tim asuhan Martín Anselmi tidak terkalahkan dalam lima dari enam pertandingan tandang La Liga musim ini, dengan dua kemenangan dan tiga hasil imbang.

Sebaliknya, Levante masih kesulitan menjaga konsistensi setelah hanya meraih satu poin dari tiga pertandingan liga terakhir sebelum jeda internasional.

Levante juga membutuhkan gol setelah gagal mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir La Liga melawan Atletico Madrid dan Celta Vigo.

Pelatih Luís Castro mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan kekuatan Elche ketika bermain di kandang lawan.

"Ini tim yang baru kalah satu kali saat bermain tandang dan mampu meraih banyak poin di luar kandang, sehingga kami tidak boleh lengah," ujar Castro dalam konferensi pers prapertandingan, 22 November 2026, dikutip dari situs resmi Levante.