PONTIANAK POST - Liverpool mencatatkan rekor baru di Liga Inggris setelah membantai Manchester United 4-0 pada pertandingan di Stadion Anfield, Minggu (22/11/2026), dengan menciptakan keunggulan dua gol lebih cepat daripada yang pernah mereka lakukan sebelumnya saat menghadapi rival bebuyutannya tersebut.

Kemenangan telak itu sekaligus memperkuat posisi Liverpool di peringkat keempat klasemen sementara dan membuka peluang untuk kembali bersaing dalam perburuan gelar juara Liga Inggris musim 2026/2027.

Tim asuhan Andoni Iraola tampil dominan sepanjang pertandingan, meskipun mendapat keuntungan setelah bek Manchester United, Leny Yoro, menerima kartu merah pada menit kedelapan akibat pelanggaran terhadap Alexander Isak di luar kotak penalti.

Advertisement Dominik Szoboszlai memanfaatkan tendangan bebas yang dihasilkan dari pelanggaran tersebut untuk membawa Liverpool unggul pada menit ke-10, sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan tiga menit kemudian.

Liverpool Pecahkan Rekor Melawan Manchester United

Data Opta yang dikutip Sports Mole mencatat Liverpool belum pernah unggul 2-0 atas Manchester United secepat dalam pertandingan tersebut sepanjang sejarah pertemuan kedua klub di Premier League.

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Keunggulan dua gol pada awal pertandingan itu menjadi catatan tersendiri bagi The Reds, sekaligus memperlihatkan efektivitas mereka memanfaatkan situasi setelah Manchester United kehilangan satu pemain.

Liverpool akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 4-0 atas rival besarnya tersebut.

Hasil ini juga memiliki arti penting bagi Iraola yang sebelumnya belum mampu mempersembahkan kemenangan besar di Anfield sejak menangani Liverpool.

Liverpool sempat menelan kekalahan kandang dari Arsenal dan Manchester City pada awal musim ini.

Kemenangan atas Manchester United menjadi modal penting bagi Iraola untuk membangun kembali kepercayaan suporter terhadap tim dan menjadikan Anfield sebagai salah satu kekuatan utama Liverpool.