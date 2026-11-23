PONTIANAK POST - Barcelona disebut menjadi klub pilihan Eli Junior Kroupi jika striker muda Bournemouth tersebut memutuskan meninggalkan Liga Inggris, tetapi rencana transfer pada Januari 2027 dipastikan sulit terwujud setelah pelatih Marco Rose menegaskan tidak akan melepas pemainnya.

Laporan media Prancis, Foot Sur7, menyebut pemain berusia 20 tahun itu lebih tertarik bergabung dengan Barcelona dibandingkan Paris Saint-Germain (PSG) dan Arsenal yang juga memantau perkembangannya.

Ketertarikan Barcelona terhadap Kroupi bukan hal baru karena departemen sepak bola klub Katalan tersebut telah mengikuti perkembangan sang pemain sejak bursa transfer musim panas lalu.

Advertisement Direktur olahraga Barcelona, Deco, dikabarkan masih memasukkan nama Kroupi dalam daftar pemain yang berpotensi memperkuat lini serang klub dalam beberapa tahun mendatang.

Barcelona Lebih Menarik bagi Kroupi

Peluang Barcelona mendapatkan Kroupi juga menjadi perhatian setelah jurnalis Inggris, David Ornstein, membahas masa depan sang pemain dalam siniar The Athletic FC.

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Ornstein menyebut Kroupi sedang mempertimbangkan kemungkinan meninggalkan sepak bola Inggris ketika merasa sudah waktunya mengambil langkah baru dalam kariernya.

Situasi tersebut membuka peluang bagi klub-klub di luar Premier League, terutama Barcelona dan PSG, untuk bersaing mendapatkan tanda tangannya.

Namun, laporan Foot Sur7 mengenai ketertarikan Kroupi kepada Barcelona belum berarti kesepakatan transfer telah terjadi atau sang pemain sudah mengambil keputusan final.

Arsenal juga masih memantau situasi striker asal Prancis tersebut, meskipun dilaporkan berada di belakang Barcelona dalam urutan preferensi sang pemain.

Bournemouth Tolak Penjualan pada Januari 2027

Keinginan klub-klub peminat mendapatkan Kroupi dalam waktu dekat menghadapi hambatan dari Bournemouth.