PONTIANAK POST - Liverpool menghancurkan Manchester United dengan skor 4-0 di Anfield, Minggu (22/11/2026), dalam kemenangan besar yang sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap proyek kepelatihan Andoni Iraola, dengan Rio Ngumoha menjadi salah satu pemain paling menonjol.

Hasil tersebut menjadi momentum penting bagi Liverpool setelah sebelumnya menghadapi sejumlah keraguan terkait performa kandang, konsistensi permainan, dan kemampuan menghadapi lawan-lawan besar.

Dalam analisis yang diterbitkan Sports Mole, Minggu (22/11/2026), kemenangan atas Manchester United dinilai menjawab tiga persoalan yang sebelumnya membayangi perjalanan Liverpool bersama Iraola.

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Salah satu perhatian utama tertuju kepada Rio Ngumoha yang tampil impresif dan memberikan energi besar dalam permainan Liverpool.

Sports Mole menggambarkan penampilan pemain tersebut sebagai sesuatu yang sangat eksplosif dalam membantu Liverpool membongkar pertahanan Manchester United.

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Performa itu sekaligus memperlihatkan potensi permainan menyerang yang selama ini diharapkan dari Liverpool di bawah arahan Iraola.

Liverpool sebelumnya dinilai belum cukup konsisten memperlihatkan sepak bola menyerang yang mengalir, tetapi penampilan melawan Manchester United memberikan jawaban berbeda.

Kemenangan yang Menjawab Keraguan

Kemenangan ini juga penting karena Liverpool sebelumnya mengalami kesulitan mempertahankan rekor kandang. The Reds hanya mengumpulkan lima poin dari kemungkinan 15 poin dalam lima pertandingan kandang sebelumnya.

Catatan tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Iraola sejak menangani Liverpool.

Selain itu, kekalahan dari Manchester City dan Arsenal sebelumnya memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan Liverpool menghadapi pertandingan besar.