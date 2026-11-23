PONTIANAK POST - Manchester United terancam gagal mendapatkan bek Fulham, Calvin Bassey, pada bursa transfer Januari 2027 setelah pemain berusia 26 tahun itu mengonfirmasi masih menjalani negosiasi perpanjangan kontrak dengan klubnya di tengah krisis pertahanan dan ancaman degradasi yang menghantui Setan Merah.

Kabar tersebut menjadi pukulan bagi pelatih Mauricio Pochettino yang membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang setelah Manchester United menelan kekalahan telak 0-4 dari Liverpool di Anfield, Minggu (22/11/2026), dalam pertandingan yang juga diwarnai kartu merah untuk bek Leny Yoro.

Manchester United berada di posisi ke-19 klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi delapan poin dari 11 pertandingan, sehingga kebutuhan memperbaiki pertahanan menjadi semakin mendesak.

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Bassey mengungkapkan perkembangan pembicaraan kontraknya bersama Fulham dalam wawancara dengan TNT Sports.

"Kami masih bernegosiasi dan terus berbicara, dan tentu saja ini merupakan tempat yang luar biasa untuk berada," kata Bassey.

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"Saya sudah merasa nyaman di sini dan manajer telah memberikan banyak kepercayaan kepada saya, jadi menyenangkan bisa berada di sini dan mudah-mudahan kita akan melihat bagaimana perkembangan negosiasi tersebut," lanjutnya.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa Bassey masih membuka peluang untuk melanjutkan kariernya bersama Fulham, meskipun namanya dikaitkan dengan Manchester United menjelang bursa transfer Januari.

Kontrak pemain internasional Nigeria tersebut saat ini berlaku hingga 2027, tetapi Fulham memiliki opsi memperpanjang masa baktinya selama satu tahun.

Situasi itu membuat Manchester United harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa target transfer mereka tersebut memilih bertahan di Craven Cottage.

Pochettino Membutuhkan Solusi untuk Pertahanan MU

Sports Mole menilai Bassey sebagai salah satu opsi yang sesuai dengan kebutuhan Manchester United karena memiliki kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan bertahan dalam duel di ruang terbuka.