PONTIANAK POST - Ruben Amorim memuji penampilan cerdas dan berani AC Milan setelah menghancurkan Frosinone dengan skor 5-1 dalam lanjutan Serie A 2026/2027 di Stadion San Siro, Minggu (22/11/2026), sekaligus menempatkan Adrien Rabiot sebagai salah satu gelandang terbaik di Eropa saat ini.

Kemenangan tersebut memperlihatkan perkembangan permainan Rossoneri, julukan AC Milan, yang mampu mengendalikan pertandingan selama 90 menit meskipun sempat menghadapi kesulitan pada pertengahan babak pertama.

Goncalo Ramos, Ardon Jashari, Alphadjo Cisse, dan Christian Pulisic mencatatkan nama di papan skor, sementara satu gol lainnya berasal dari gol bunuh diri pemain Frosinone.

Advertisement Dalam wawancara dengan Sky setelah pertandingan, Amorim menegaskan bahwa dirinya tidak ingin tim terlena dengan kemenangan besar tersebut.

Amorim Puji Kecerdasan dan Keberanian Milan

Amorim menilai kemenangan atas Frosinone bukan semata-mata soal jumlah gol, melainkan konsistensi permainan yang diperlihatkan anak asuhnya sepanjang pertandingan.

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"Perasaan ini menyenangkan, tetapi bukan hanya tentang hasil. Ini juga menyangkut konsistensi selama 90 menit pertandingan. Sekarang, kami memikirkan pertandingan berikutnya. Di klub ini, kami selalu berpikir tentang pertandingan berikutnya," kata Amorim.

Pelatih asal Portugal itu menilai Milan bermain cerdas dan berani, terutama ketika menghadapi tekanan Frosinone yang tetap mencoba melancarkan serangan balik hingga menjelang akhir pertandingan.

"Malam ini kami bermain dengan baik, cerdas, dan berani. Hal itu terlihat hingga akhir pertandingan. Kami sudah kelelahan, tetapi Frosinone terus melakukan transisi serangan. Meski demikian, kami mampu mengendalikannya dengan baik," ujarnya.

Amorim juga mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki, terutama ketika menghadapi situasi satu lawan satu dalam bertahan.

Menurutnya, Milan bahkan memiliki peluang untuk mencetak lebih banyak gol apabila mampu memaksimalkan sejumlah kesempatan.