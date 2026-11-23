PONTIANAK POST - Persija Jakarta menghadapi situasi sulit menjelang pertandingan melawan Sumsel United pada lanjutan Grup A League Cup 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (24/11/2026) pukul 16.00 WIB, setelah pelatih Shin Tae-yong dikabarkan sakit dan masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Kabar tersebut disampaikan asisten pelatih Persija, Francis Wawengkang, dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Senin (23/11/2026).

Francis hadir menggantikan Shin Tae-yong yang belum bisa mengikuti agenda tersebut karena kondisi kesehatannya.

Advertisement "Coach Shin Tae-yong meminta maaf karena tidak bisa hadir di sini karena beliau sakit dan sekarang masih dirawat di rumah sakit," kata Francis dalam konferensi pers, dilansir jawapos.com.

Persija Berharap Shin Tae-yong Segera Pulih

Francis belum memastikan apakah Shin Tae-yong bisa mendampingi Persija saat menghadapi Sumsel United di Bantul.

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Namun, dia berharap pelatih asal Korea Selatan tersebut segera pulih dan dapat kembali bergabung bersama tim.

"Kita doakan saja agar besok, insyaallah, beliau bisa bergabung di Yogyakarta," ujar Francis.

Shin Tae-yong dilaporkan jatuh sakit setelah Persija bermain imbang 1-1 melawan PSM Makassar pada pekan ke-10 Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu (21/11/2026).

Selain masalah kesehatan pelatih, Persija juga menghadapi persoalan kebugaran pemain setelah menjalani perjalanan panjang menuju Parepare.