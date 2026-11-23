PONTIANAK POST - PSSI mulai menyiapkan alternatif pelatih timnas U23 Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2027 menyusul padatnya agenda seluruh kelompok usia tim nasional, termasuk tim senior yang ditangani John Herdman.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Badan Tim Nasional (BTN) untuk membahas kebutuhan pelatih khusus bagi Garuda Muda.

Rencana tersebut membuka kemungkinan perubahan pembagian tugas kepelatihan John Herdman yang sejak Januari 2026 menangani timnas senior sekaligus timnas U23 Indonesia.

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Erick menjelaskan, fokus timnas senior pada Kualifikasi Piala Dunia 2030 yang dijadwalkan berlangsung mulai September 2027 menjadi salah satu pertimbangan pembentukan tim kepelatihan baru.

"Kami sudah berdiskusi dengan Badan Tim Nasional, kami akan menyiapkan pelatih pendamping di U23," kata Erick kepada wartawan di Bogor, Minggu (22/11/2026), dilansir dari Antara.

Menurut Erick, banyaknya agenda internasional pada 2027 membuat pembagian tanggung jawab pelatih perlu dipertimbangkan secara matang.

Timnas U17 akan tampil di Piala Asia U17 2027, timnas U20 mengikuti Piala Asia U20 2027, sedangkan timnas senior dijadwalkan tampil di Piala Asia 2027 dan menjalani Kualifikasi Piala Dunia 2030.

Sementara itu, timnas U23 membutuhkan persiapan khusus untuk menghadapi SEA Games 2027.

"Karena tidak mungkin tahun depan itu U17 kita masuk Piala Asia, U20 masuk Piala Asia, senior masuk Piala Asia, U23-nya persiapan SEA Games," ujar Erick.

Nama Calon Pelatih Belum Diputuskan

Meski sudah membahas kebutuhan tersebut bersama BTN, PSSI belum menetapkan nama calon pelatih yang akan menangani timnas U23.