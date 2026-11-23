PONTIANAK POST - Kekalahan telak 0-4 dari Liverpool di Anfield, Minggu (22/11/2026), membuat Manchester United kembali menjadi sasaran kritik Gary Neville yang menuding manajemen klub lalai memperkuat lini pertahanan dalam beberapa jendela transfer terakhir.

Mantan kapten Manchester United tersebut menilai buruknya kebijakan perekrutan pemain belakang menjadi salah satu penyebab keterpurukan Setan Merah, yang kini sudah kebobolan 34 gol di seluruh kompetisi musim ini.

Angka tersebut merupakan jumlah kebobolan terbanyak di antara klub-klub dari lima liga top Eropa, berdasarkan laporan Sky Sports.

Advertisement Kekalahan dari Liverpool juga menjadi pertandingan pertama Mauricio Pochettino sebagai pelatih kepala Manchester United, yang harus mengawali masa tugasnya dengan hasil mengecewakan.

Liverpool memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Leny Yoro menerima kartu merah pada menit kedelapan untuk mencetak empat gol melalui Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha, dan Victor Munoz.

Advertisement "Ini adalah kelalaian," kata Neville dalam analisisnya di Sky Sports.

"Kelalaiannya adalah tidak mendatangkan pemain bertahan pada bursa transfer, karena masalah ini sudah kita lihat selama dua atau tiga tahun," lanjutnya.

Neville Pertanyakan Keputusan Memainkan De Ligt

Selain mengkritik kebijakan transfer, Neville juga mempertanyakan keputusan Pochettino menurunkan Matthijs de Ligt sebagai starter di Anfield.

Bek tim nasional Belanda tersebut menjalani penampilan pertama sebagai starter di Premier League setelah 357 hari, tetapi kesulitan mengawal pertahanan Manchester United.

Neville menyoroti kesalahan De Ligt ketika mengantisipasi bola atas dalam proses terciptanya gol pembuka Liverpool.