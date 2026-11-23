PONTIANAK POST - Mantan kapten Manchester United, Roy Keane, melontarkan kritik keras kepada pemain dan suporter Setan Merah setelah timnya dibantai Liverpool 0-4 di Anfield, Minggu (22/11/2026), karena dinilai gagal menunjukkan semangat juang dan tanggung jawab.

Keane secara khusus mempertanyakan sikap sebagian suporter tandang yang justru memberikan tepuk tangan kepada pemain setelah kekalahan telak tersebut.

Dalam analisisnya di Sky Sports, mantan gelandang asal Irlandia itu menilai hasil 0-4 tidak pantas dianggap sebagai kekalahan yang masih bisa dimaklumi, meskipun Manchester United harus bermain dengan 10 pemain sejak menit kedelapan.

Advertisement "Apakah ada tim yang pernah mendapatkan hasil bagus dengan 10 pemain? Itu bisa dilakukan," kata Keane.

"Apakah Anda mengatakan Manchester United tidak bisa bermain lebih baik dan semua orang menganggap hasil ini tidak terlalu buruk? Setidaknya tunjukkan sedikit lebih banyak semangat juang dan kualitas," lanjutnya.

Advertisement Liverpool menang melalui gol Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha, dan Victor Munoz setelah Leny Yoro menerima kartu merah pada awal pertandingan.

Keane Pertanyakan Tepuk Tangan Suporter MU

Hal yang paling membuat Keane geram adalah respons sebagian pendukung Manchester United yang tetap memberikan apresiasi kepada para pemain setelah pertandingan.

Menurutnya, dukungan tersebut tidak seharusnya menutupi buruknya penampilan tim yang gagal memberikan perlawanan memadai kepada Liverpool.

"Suporter bertepuk tangan kepada para pemain. Mereka bertepuk tangan untuk apa? Untuk penampilan buruk," ujar Keane dalam tayangan Sky Sports.

Dia juga mempertanyakan kapan para pemain akan mulai bertanggung jawab atas keputusan dan kesalahan yang mereka lakukan di lapangan.