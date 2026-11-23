PONTIANAK POST - Arema FC telah mencetak sembilan gol melalui situasi bola mati sepanjang Super League 2026/2027. Catatan tersebut menjadi salah satu kekuatan Singo Edan di bawah arahan pelatih Andre Caldas, yang kini menyiapkan variasi skema baru agar strategi timnya tidak mudah dibaca lawan.

Kekuatan itu kembali terlihat ketika Arema FC mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-0 pada pekan ke-10 di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11/2026). Dua dari tiga gol kemenangan tersebut tercipta melalui situasi sepak pojok.

Alfarizie membuka keunggulan Arema FC ketika pertandingan baru berjalan satu menit. Careca kemudian menggandakan skor pada menit ke-44, sedangkan Mauro Zijlstra memastikan kemenangan melalui gol pada menit ke-90+3.

Advertisement Arema FC Cetak Sembilan Gol dari Bola Mati

Pelatih Arema FC, Andre Caldas, menegaskan keberhasilan timnya memaksimalkan bola mati bukan terjadi secara kebetulan. Menurut pelatih asal Brasil tersebut, aspek ini mendapat perhatian khusus dalam setiap sesi latihan.

Dalam keterangannya yang dilansir iLeague, Caldas menjelaskan Arema FC sudah mengoleksi tujuh gol dari situasi bola mati sebelum menghadapi PSS Sleman. Tambahan dua gol di Maguwoharjo membuat jumlah tersebut meningkat menjadi sembilan gol.

Advertisement Baca Juga: PSSI Siapkan Pelatih Baru Timnas U23, John Herdman Bisa Fokus ke Tim Senior

"Memastikan semua pemain siap dan melakukan pengulangan memang tidak selalu menghasilkan sesuatu yang bagus. Namun, jika terus menekankan betapa pentingnya hal ini, dampaknya akan sangat besar," ujar Caldas.

Ia menilai situasi bola mati memiliki peran penting dalam sepak bola modern. Tendangan sudut maupun tendangan bebas dapat menjadi pembeda, terutama ketika pertandingan berlangsung ketat dan sebuah tim kesulitan membongkar pertahanan lawan.

Hal itu juga terlihat ketika Arema FC menghadapi PSS Sleman. Meski berhasil mencetak gol cepat, tim tamu tetap harus menjaga konsentrasi karena tekanan tuan rumah berpotensi membuat pertandingan berjalan lebih sulit.

Gol kedua melalui sepak pojok menjadi momentum penting bagi Arema FC untuk memperlebar keunggulan sekaligus menjaga kendali permainan.

Andre Caldas Siapkan Variasi Skema Baru

Meski sudah menghasilkan sembilan gol, Caldas tidak ingin Arema FC terus mengandalkan pola bola mati yang sama. Ia menyadari tim lawan akan mulai mempelajari strategi sepak pojok yang selama ini digunakan Singo Edan.