PONTIANAK POST - PSSI mulai mempertimbangkan Nova Arianto dan David Nascimento sebagai kandidat pelatih Timnas Indonesia U-23 untuk menghadapi SEA Games 2027 setelah John Herdman diproyeksikan memusatkan perhatian pada tim nasional senior.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya telah membicarakan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia U-23 bersama Badan Tim Nasional (BTN).

Langkah tersebut berkaitan dengan padatnya agenda timnas senior pada 2027, terutama Piala Asia 2027, sekaligus persiapan jangka panjang menuju Kualifikasi Piala Dunia 2030.

Advertisement Dalam keterangannya yang dikutip JawaPos.com, Senin (23/11), Erick menyebut Nova Arianto dan David Nascimento sebagai dua pelatih yang menunjukkan perkembangan positif bersama tim nasional kelompok umur.

"Belum tahu, nanti kami lihat ya, tetapi perkembangan U-17 luar biasa di bawah pelatih David Nascimento, pelatih Nova juga U-20 bagus, pelatih John juga bagus," kata Erick.

Advertisement Meski demikian, PSSI belum menetapkan siapa yang akan menggantikan Herdman karena keputusan tersebut masih mempertimbangkan dinamika ketersediaan pelatih.

"Nanti kita lihat seperti apa dinamika kepelatihan yang tersedia nanti," sambungnya.

Nova Arianto, Sukses Bawa Timnas U-20 ke Piala Asia 2027

Nova Arianto menjadi salah satu nama yang layak diperhitungkan setelah menunjukkan perkembangan bersama Timnas Indonesia U-20.

Mantan pemain timnas Indonesia tersebut berhasil membawa Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok.

Timnas Indonesia U-20 memastikan tiket tersebut setelah menjadi juara Grup H kualifikasi dengan mengumpulkan tujuh poin tanpa mengalami kekalahan.