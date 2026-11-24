PONTIANAK POST - Bodo/Glimt menghadapi LASK Linz pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 di Aspmyra Stadion, Norwegia, Rabu (25/11/2026) pukul 00.45 WIB, dengan peluang memperbaiki posisi klasemen sekaligus memanfaatkan masalah cedera di lini pertahanan tim tamu.

Pertandingan ini menjadi penting bagi kedua tim yang masih bersaing mendapatkan tempat di zona play-off 16 besar.

Berdasarkan klasemen sementara, Bodo/Glimt berada di peringkat ke-25 dengan empat poin, sedangkan LASK menempati posisi ke-16 dengan enam poin.

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Bodo/Glimt memiliki modal kuat ketika bermain di Aspmyra Stadion.

Tim asuhan Kjetil Knutsen hanya sekali kalah dalam 15 pertandingan kandang di semua kompetisi sejak awal Mei, dengan catatan 13 kemenangan.

Namun, performa mereka di Liga Champions belum sepenuhnya meyakinkan.

Bodo/Glimt baru meraih satu kemenangan dari empat pertandingan, yakni ketika mengalahkan Borussia Dortmund 1-0 pada 14 Oktober 2026.

Mereka kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Lille pada 3 November. Masalah produktivitas menjadi perhatian karena Bodo/Glimt baru mencetak empat gol dalam empat pertandingan fase liga.

Sebaliknya, LASK datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat lima kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Tim asuhan Dietmar Kühbauer sebelumnya mengalahkan Slovan Bratislava 4-0 di Liga Champions, kemudian menundukkan TSV Hartberg 2-1 dalam pertandingan Bundesliga Austria.