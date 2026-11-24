PONTIANAK POST - Galatasaray menghadapi Aston Villa pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 di RAMS Park, Istanbul, Rabu, 25 November 2026, pukul 00.45 WIB (live SCTV), dengan absennya penyerang andalan Victor Osimhen menjadi salah satu persoalan utama tuan rumah menjelang pertandingan penting tersebut.

Galatasaray membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen, sedangkan Aston Villa datang dengan ambisi mengamankan poin demi mempertahankan peluang finis di delapan besar.

Aston Villa menempati peringkat keenam dengan sembilan poin dari empat pertandingan, sementara Galatasaray berada di posisi ke-18 dengan enam poin.

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Galatasaray memiliki modal positif setelah mencatatkan tujuh kemenangan beruntun di seluruh kompetisi menjelang pertandingan ini.

Tim asuhan Okan Buruk juga berhasil memenangi dua pertandingan terakhir di Liga Champions, masing-masing mengalahkan Lille 4-2 dan VfB Stuttgart 2-0.

Catatan kandang menjadi kekuatan penting bagi Galatasaray karena mereka memenangi tujuh dari sembilan pertandingan di RAMS Park musim ini.

Namun, absennya Osimhen akibat cedera lutut menjadi kehilangan besar bagi lini serang tuan rumah.

Penyerang asal Nigeria tersebut harus menjalani operasi setelah mengalami cedera dalam pertandingan Liga Champions melawan Stuttgart.

Klub berjuluk Cimbom ini juga kehilangan Rafael Leão yang mengalami masalah otot, sementara Roland Sallai dan Ismail Jakobs memiliki persoalan kebugaran menjelang pertandingan.

Aleksey Batrakov menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan karena telah mencetak empat gol di Liga Champions musim ini, termasuk tiga gol di kandang.