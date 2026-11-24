PONTIANAK POST - Como berpeluang melanjutkan tren positif di Liga Champions 2026/2027 saat menjamu AEK Athens pada matchday kelima di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Rabu, 25 November 2026, pukul 03.00 WIB.

I Lariani, julukan Como, memiliki modal kuat setelah mencatatkan tiga kemenangan dari empat pertandingan fase liga, sedangkan AEK Athens datang dengan tiga kekalahan beruntun di kompetisi Eropa tersebut.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Cesc Fabregas untuk mempertahankan posisi Como di kelompok delapan besar klasemen sekaligus memperbesar peluang lolos langsung ke babak 16 besar.

Advertisement Como sudah mengoleksi sembilan poin dan menempati peringkat keempat, sementara AEK Athens berada di posisi ke-29 dengan tiga poin.

Perbedaan performa kedua tim semakin terlihat dari produktivitas gol, karena Como sudah mencetak 19 gol dan hanya kebobolan enam kali dalam empat pertandingan.

Advertisement Como Andalkan Ketajaman Douvikas dan Nico Paz

Como datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghancurkan Lens 9-1 pada pertandingan sebelumnya di Liga Champions.

Kemenangan tersebut menyamai margin kemenangan terbesar dalam sejarah kompetisi era Liga Champions.

Anastasios Douvikas menjadi pemain paling menonjol setelah mencetak hattrick dalam pertandingan tersebut.

Penyerang asal Yunani itu sudah mengoleksi enam gol dan memimpin daftar pencetak gol sementara Liga Champions musim ini.

Sementara itu, Nico Paz menjadi motor kreativitas Como dengan delapan keterlibatan gol dalam empat pertandingan pertama.