PONTIANAK POST - Real Madrid memburu kemenangan kesepuluh secara beruntun ketika menjamu PSV Eindhoven pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu, 25 November 2026, pukul 03.00 WIB (live SCTV).

Tim asuhan Jose Mourinho tersebut juga berpeluang mempertahankan rekor sempurna di kompetisi Eropa, sementara PSV membutuhkan poin untuk memperbaiki posisinya dalam persaingan menuju fase gugur.

Berdasarkan klasemen fase liga UEFA, Real Madrid berada di peringkat kedua dengan 12 poin dari empat pertandingan, sedangkan PSV menempati posisi ke-24 dengan empat poin.

Advertisement Pertandingan ini semakin menarik karena Kylian Mbappe berpeluang mencapai 75 gol di Liga Champions, sementara Vinicius Junior dipastikan kembali masuk starting lineup setelah sebelumnya memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Mourinho Waspadai Kekuatan PSV

Real Madrid memiliki modal kuat menjelang pertandingan di Santiago Bernabeu. Los Blancos memenangkan empat pertandingan pertama fase liga dengan mengalahkan Inter Milan, Roma, RB Leipzig, dan AEK Athens.

Advertisement Baca Juga: Prediksi Skor Como vs AEK Athens di Liga Champions: Kombo Douvikas dan Nico Paz Babat Kitrinomavri

Kemenangan 2-1 atas Celta Vigo pada pertandingan terakhir La Liga juga memperpanjang catatan kemenangan mereka menjadi sembilan pertandingan beruntun di seluruh kompetisi.

Namun, Mourinho tidak ingin anak asuhnya meremehkan PSV. Dalam konferensi pers prapertandingan yang dipublikasikan melalui situs resmi Real Madrid, Mourinho menyebut PSV sebagai tim berkualitas yang sebenarnya pantas memperoleh lebih banyak poin.

"PSV merupakan tim bagus yang layak mendapatkan lebih banyak poin daripada yang mereka raih sejauh ini. Mereka datang untuk memperebutkan poin dan tidak berpikir akan kalah," kata Mourinho.

Vinicius Junior Kembali, Mbappe Bidik Rekor

Salah satu perhatian utama menjelang pertandingan ini adalah kembalinya Vinicius Junior ke starting lineup. Mourinho memastikan pemain asal Brasil tersebut akan tampil sejak menit pertama ketika menghadapi PSV.

Dalam keterangannya yang dimuat situs resmi Real Madrid, Mourinho berharap Vinicius kembali menunjukkan performa terbaiknya.