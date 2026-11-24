PONTIANAK POST - Arsenal menghadapi Borussia Dortmund pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 dengan persoalan cedera David Raya, sementara kembalinya Serhou Guirassy menjadi tambahan kekuatan bagi tim tamu di Emirates Stadium, London, Rabu (25/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sedang berada dalam persaingan papan atas kompetisi domestik masing-masing dan sama-sama membutuhkan poin untuk memperkuat posisi di fase liga.

Arsenal memiliki modal kandang yang kuat, tetapi Borussia Dortmund datang dengan kepercayaan diri setelah melewati delapan pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi.

Advertisement Preview Arsenal vs Borussia Dortmund

Arsenal sedang berusaha mempertahankan catatan positif di Liga Champions setelah mengoleksi tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat pertandingan.

Tim asuhan Mikel Arteta juga memiliki catatan impresif di Emirates Stadium karena memenangi seluruh enam pertandingan kandang pada musim 2026/2027 sebelum menjamu Dortmund.

Advertisement Baca Juga: Prediksi Skor Real Madrid vs PSV di Liga Champions: Mbappe Bidik Rekor Samai Lionel Messi

Namun, hasil imbang 2-2 melawan Newcastle United di Premier League pada 21 November menjadi pengingat bahwa lini pertahanan Arsenal masih bisa kehilangan konsentrasi.

Persoalan semakin bertambah setelah David Raya mengalami cedera bahu dalam pertandingan tersebut dan dipastikan absen menghadapi Dortmund.

Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengonfirmasi kondisi penjaga gawang asal Spanyol itu dalam konferensi pers prapertandingan, Senin (23/11/2026).

"Dia tidak bisa bermain besok, tetapi cederanya tampaknya tidak terlalu serius," kata Arteta sebagaimana dikutip BBC.

Arteta juga menyampaikan bahwa Raya tidak membutuhkan operasi, meskipun masih harus menjalani pemeriksaan lanjutan.